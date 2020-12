The Witcher di Netflix ci regala il video dei grugniti 'multilingue' del Geralt di Henry Cavill (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Come coronare degnamente i "Six Days of Witchmas" di cui vi abbiamo parlato in questi giorni? Naturalmente, con un video buffo! La sorpresa, lasciata appositamente a decantare tra i video non in elenco, è stata ora rivelata dal canale YouTube di Netflix UK & Ireland, e si intitola "The many hmms". Trattasi di un video multilanguage, un tipo di montaggio molto in voga negli ultimi anni, in cui rivediamo la stessa scena in diverse lingue. Tra queste scene, però, stavolta abbiamo diverse che coinvolgono il caratteristico "Hmm" di Geralt, qui riproposto nelle interpretazioni dei doppiatori delle varie lingue. E c'è anche l'italiano! Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Come coronare degnamente i "Six Days of Witchmas" di cui vi abbiamo parlato in questi giorni? Naturalmente, con unbuffo! La sorpresa, lasciata appositamente a decantare tra inon in elenco, è stata ora rivelata dal canale YouTube diUK & Ireland, e si intitola "The many hmms". Trattasi di unmultilanguage, un tipo di montaggio molto in voga negli ultimi anni, in cui rivediamo la stessa scena in diverse lingue. Tra queste scene, però, stavolta abbiamo diverse che coinvolgono il caratteristico "Hmm" di, qui riproposto nelle interpretazioni dei doppiatori delle varie lingue. E c'è anche l'italiano! Leggi altro...

