Serie B, l'Empoli pareggia e la Salernitana torna in testa alla classifica (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Sorpassi e contro-sorpassi in cima alla classifica di Serie B . Al termine della 14esima giornata la Salernitana passa in testa, vincendo 2-1 con l'Entella e approfittando del mezzo passo falso dell' ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Sorpassi e contro-sorpassi in cimadiB . Al termine della 14esima giornata lapassa in, vincendo 2-1 con l'Entella e approfittando del mezzo passo falso dell' ...

zazoomblog : RISULTATI SERIE B CLASSIFICA- Diretta gol live: Empoli bloccato Salernitana leader! - #RISULTATI #SERIE… - zazoomblog : Diretta- Empoli Reggiana (risultato finale 0-0): pari che scontenta Dionisi (Serie B) - #Diretta- #Empoli… - GiacomoUccheddu : SERIE B - Empoli F.C. 0 AC Reggiana 1919 0 Controsorpasso in vetta alla classifica fallito per l'Empoli che nel po… - zazoomblog : Serie B 2020-2021: la Reggiana ferma l’Empoli al Castellani termina a reti bianche - #Serie #2020-2021: #Reggiana… - zazoomblog : Risultati Serie B 14ª giornata: l’Empoli non va oltre il pareggio contro la Reggiana la classifica - #Risultati… -