SBK | niente mondiale nel 2021 per Maximilian Scheib

(Di martedì 22 dicembre 2020) Non ci sarà ilSuperbike tra gli impegni diper la prossima stagione. Il forte pilota cileno, reduce da una stagione complicata in sella alla Kawasaki del team Orelac, ...

Il talentuoso pilota cileno, reduce da un infortunio che ne ha condizionato la stagione nel WorldSBK, tornerà nel campionato spagnolo Superbike in sella alla BMW del team EasyRace ...“Avrò sempre il dubbio in mente: cosa avrei potuto fare in MotoGP? Ma le cose stanno come stanno. Questa è la vita”, dice con amarezza il sei volte iridato della Superbike ...