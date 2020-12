Roma | Fonseca | ' Contro il Cagliari | Pedro sì | Smalling in forse'

(Di martedì 22 dicembre 2020) Paulo, dopo la brutta sconfittal'Atalanta, in conferenza stampa fa muro intorno alla squadra. E, soprattutto, fa muro con la squadra dopo le sue dichiarazioni di Bergamo, quando aveva ...

AnsaRomaLazio : Fonseca: 'Quando sbagliamo, io sono il primo responsabile'. Tecnico Roma: 'Squadra ha avuto una buona reazione dopo… - sportli26181512 : Fonseca:'Capiti gli errori, vogliamo vincere. Pedro ci sarà, Smalling in forse': Fonseca:'Capiti gli errori, voglia… - apetrazzuolo : ROMA - Fonseca: 'Quando sbagliamo, io sono il primo responsabile' - roma_magazine : ROMA - Fonseca: 'Quando sbagliamo, io sono il primo responsabile' - infoitsport : Verso Roma-Cagliari, Fonseca con il rebus Pedro -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Fonseca

Vediamo domani ma tra questi ci sono dei giocatori pronti a partire dal 1'". Queste le dichiarazioni del tecnico della Roma Paulo Fonseca alla vigilia del match casalingo contro il Cagliari. Qualche ...Numeri alla mano, rispetto alla passata stagione il rendimento della squadra non è migliorato. Il futuro del tecnico sarà deciso da Tiago Pinto, in arrivo dopo le feste per insediarsi nel nuovo ruolo ...