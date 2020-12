PUBG Mobile, bannati oltre 2 milioni di giocatori (Di martedì 22 dicembre 2020) Con Fortnite cancellato da iOS in seguito alla causa tra Epic Games e Apple, è probabile che Tencent stia sfruttando questa situazione per aumentare il pubblico che gioca a PlayerUnknown's Battlegrounds in versione per smartphone. Un modo per farlo è migliorare il gioco, un altro è sbarazzarsi di tutti quei fastidiosi cheater che vanno a rovinare le partite degli utenti. Ora l'account Twitter ufficiale del gioco rivela che lo studio ha utilizzato la "ban padella" e dal 17 dicembre sono stati bannati oltre due milioni di account. L'inganno più comune era la visione a raggi X, gli hack di mira automatica e la modifica dei modelli dei personaggi. Anche se due milioni di account sono tanti, sono uguali solo al 4% dei giocatori attivi quotidianamente. Ad ogni modo risulta un modo molto buono per sbarazzarsi ... Leggi su eurogamer (Di martedì 22 dicembre 2020) Con Fortnite cancellato da iOS in seguito alla causa tra Epic Games e Apple, è probabile che Tencent stia sfruttando questa situazione per aumentare il pubblico che gioca a PlayerUnknown's Battlegrounds in versione per smartphone. Un modo per farlo è migliorare il gioco, un altro è sbarazzarsi di tutti quei fastidiosi cheater che vanno a rovinare le partite degli utenti. Ora l'account Twitter ufficiale del gioco rivela che lo studio ha utilizzato la "ban padella" e dal 17 dicembre sono statiduedi account. L'inganno più comune era la visione a raggi X, gli hack di mira automatica e la modifica dei modelli dei personaggi. Anche se duedi account sono tanti, sono uguali solo al 4% deiattivi quotidianamente. Ad ogni modo risulta un modo molto buono per sbarazzarsi ...

Eurogamer_it : #PUBGMobile bannati oltre due milioni di giocatori. - Lastarbitch : @eylem_bk bhaahha j'ai pubg mobile - LokeshKapse6 : @GoI_MeitY @IndiaPostOffice @IPPBOnline @_DigitalIndia @OfficeOfRSP Pliz?? @GoI_MeitY allow pubg mobile India Permission de do - PaulTM15 : @arigameplays Pubg mobile xd - HPANTHER3 : PUBG KING GORZA // solo vs squad // Pubg mobile//iPhone XR -

Ultime Notizie dalla rete : PUBG Mobile Tornano gli esports dal vivo: le finali di PUBG Mobile e Street Fighter eSportsMag PUBG Mobile, bannati oltre 2 milioni di giocatori

Per l'occasione PUBG Corp ha anche pubblicato un'esaustiva infografica che mostra il ban suddiviso per cheat e per livello.

PUBG Mobile: bannati più di due milioni di utenti

Ora l' account Twitter ufficiale del gioco rivela che hanno attuato diversi ban e dal 17 dicembre sono stati bannati da PUBG Mobile oltre due milioni di account. I cheat più comuni sono stati la visio ...

Per l'occasione PUBG Corp ha anche pubblicato un'esaustiva infografica che mostra il ban suddiviso per cheat e per livello.Ora l' account Twitter ufficiale del gioco rivela che hanno attuato diversi ban e dal 17 dicembre sono stati bannati da PUBG Mobile oltre due milioni di account. I cheat più comuni sono stati la visio ...