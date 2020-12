Paura in Sicilia: terremoto di magnituto 4.6, scossa di dieci secondi (Di martedì 22 dicembre 2020) Attimi di Paura per cica 10 secondi: una forte scossa di terremoto - stimata dall'Ingv di magnitudo 4.6 - stata avvertita questa sera, alle 21.27, nella Sicilia orientale. La terra ha tremato per una ... Leggi su globalist (Di martedì 22 dicembre 2020) Attimi diper cica 10: una fortedi- stimata dall'Ingv di magnitudo 4.6 - stata avvertita questa sera, alle 21.27, nellaorientale. La terra ha tremato per una ...

Yogaolic : RT @fanpage: #Terremoto in Sicilia, tanta paura ma nessun danno, abbiamo sentito il sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì - Leone0878 : RT @fanpage: #Terremoto in Sicilia, tanta paura ma nessun danno, abbiamo sentito il sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì - fanpage : #Terremoto in Sicilia, tanta paura ma nessun danno, abbiamo sentito il sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì - AdyAzza : RT @francescopasqua: Anche a #Siracusa l'abbiamo sentito bello forte. Tanta paura. #terremoto #Sicilia - liveli_g : @rtl1025 Anche noi nella provincia di Caltanissetta (Sicilia) si è avvertita una lieve scossa di qualche secondo. Abbiamo avuto tanta paura. -