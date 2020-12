Parma: infortunio per Gervinho, non ci sarà contro il Crotone (Di martedì 22 dicembre 2020) Gervinho non ci sarà in Crotone-Parma, gara valevole per l’anticipo della quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, in programma stasera alle ore 20:45 allo stadio Ezio Scida. Un piccolo infortunio ha fermato l’attaccante ivoriano, come comunicato dal club ducale. “Gli accertamenti eseguiti nel pomeriggio di ieri hanno evidenziato per Gervinho una distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra. Il giocatore non sarà quindi a disposizione per la gara di oggi” – si legge nel tweet del Parma. Gli accertamenti eseguiti nel pomeriggio di ieri hanno evidenziato per #Gervinho una distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra. Il giocatore non sarà quindi a disposizione per la gara di ... Leggi su sportface (Di martedì 22 dicembre 2020)non ciin, gara valevole per l’anticipo della quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, in programma stasera alle ore 20:45 allo stadio Ezio Scida. Un piccoloha fermato l’attaccante ivoriano, come comunicato dal club ducale. “Gli accertamenti eseguiti nel pomeriggio di ieri hanno evidenziato peruna distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra. Il giocatore nonquindi a disposizione per la gara di oggi” – si legge nel tweet del. Gli accertamenti eseguiti nel pomeriggio di ieri hanno evidenziato per #una distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra. Il giocatore nonquindi a disposizione per la gara di ...

