Overwatch è giocabile gratis per un periodo di tempo limitato

Leggi su eurogamer

(Di martedì 22 dicembre 2020) La Free Trial diè tornata su PC per le feste, da ora fino al 4 gennaio. I giocatori possono provare tutto ciò cheha da offrire, tra cui tutti e 32 gli eroi, le 28 mappe e le varie modalità di gioco come Partita rapida, Partita personalizzata e Arcade. Un ottimo momento per chi ha sempre voluto provare il gioco di Blizzard. I giocatori della Free Trial potranno anche progredire di livello, ottenere Forzieri, sbloccare diverse opzioni di personalizzazione per i propri eroi e conservare tutti i progressi fatti durante la prova, a patto che il gioco sia poi acquistato con lo stesso account Blizzard. Per l'occasione inoltre, il gioco è disponibile con il 50% di sconto. Inoltre, sarete in grado di approfittare degli sconti e della Free Trial per l': Legendary Edition su PlayStation e Xbox tramite gli store di ...