Napoli, Koulibaly out: ora tocca a Manolas guidare la difesa

Koulibaly resterà fuori almeno un mese, ora a guidare la difesa del Napoli dovrà pensarci Kostas Manolas

I muscoli rocciosi di Kalidou Koulibaly per una volta non hanno resistito. Contro la Lazio, il senegalese è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un problema che, come comunicato dal Napoli dopo gli esami strumentali, si è tradotto in una distrazione di primo grado del muscolo retto femorale sinistro. Il club azzurro non vuole rischiare ricadute e rendere più grave l'infortunio, così il difensore dovrebbe restare almeno un mese. Saltando così le prime tre partite del 2021 contro Cagliari, Spezia e Udinese per poi tornare al 100% nella fondamentale finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus del 20 gennaio.

