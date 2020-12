Liga, l’Atletico Madrid supera per 2-0 la Real Sociedad e vola in testa alla classifica (Di martedì 22 dicembre 2020) Succede tutto nella ripresa alla Reale Arena di San Sebastian, l’Atletico Madrid supera per 2-0 i padroni di casa della Real Sociedad con le reti di Mario Hermoso al 49? e di Marcos Llorente al 74?. I Colchoneros volano in testa da soli a 32 punti, in attesa del Real Madrid che giocherà domani contro il Granada. I Blancos sono a quota 29, la Real Sociedad rimane ancorata a 26 punti al terzo posto. Foto Marcos Llorente: Marca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 22 dicembre 2020) Succede tutto nella ripresae Arena di San Sebastian,per 2-0 i padroni di casa dellacon le reti di Mario Hermoso al 49? e di Marcos Llorente al 74?. I Colchonerosno inda soli a 32 punti, in attesa delche giocherà domani contro il Granada. I Blancos sono a quota 29, larimane ancorata a 26 punti al terzo posto. Foto Marcos Llorente: Marca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

