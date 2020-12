Le cene di Natale e Capodanno? A Bologna le offre la Coop

(Di martedì 22 dicembre 2020) BOLOGNA – A Bologna, la cena di Natale e del 31 dicembre per tutti i 230 ospiti accolti nelle strutture del Piano freddo sarà offerta da Coop Alleanza 3.0 e dai consigli di Zona Bologna Centro, Bologna Emilia Ponente e Bologna San Donato-San Vitale. E i fornelli saranno sempre quelli delle Cucine Popolari.

dianabezea : Comunque io vorrei sapere se qualcuno ha notato che Natale è il periodo più stressante dell’anno. E trova i regali… - OceanBlue2014_1 : “Abbiamo deciso di affidarci alla responsabilità personale” adulti che trattano da adulti altri adulti ?????? L'ordin… - surrealistangel : me lo immagino jonathan joestar alle cene di natale con tutti i suoi discendenti che dice 'se voi siete qua è solo perché io ho scopato' - GNEDDD0 : Ho sentito male o a TGCOM24 hanno detto che anche se siamo in zona rossa sono consentite le cene e i pranzi di Natale? - infoitinterno : Decreto di Natale: i chiarimenti su pranzi, cene, spostamenti e seconde case -

Ultime Notizie dalla rete : cene Natale

NovaraToday

Danilo Toninelli a L’Aria Che Tira difende l’operato del Governo Conte: “Il governo ha deciso di dare un po’ più di agio agli spostamenti durante queste feste”. Poi lancia un ammonimento: “Non abbassi ...Roma - Questo Natale 2020 lo ricorderemo per anni. Le cucine quest’anno non saranno animate da nonne e zie intente a impartire ordini sulla giusta pastella da preparare per i tradizionali fritti della ...