Jesi (Ancona) – Travolto e ucciso da un ambulanza 82enne (Di martedì 22 dicembre 2020) Il mezzo dei soccorsi stava trasportando un paziente in ospedale, quando ha centrato in pieno l'anziano che stava attraversando la strada. Inutili i tentativi di rianimarlo Stava attraversando la strada lungo viale del Lavoro, all'incrocio con via dei Mille, quando un'ambulanza lo ha centrato in pieno e lo ha ucciso. La tragedia nel pomeriggio di

