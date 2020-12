Italiani bloccati in Inghilterra, fonti Farnesina: "Rientro per residenti e urgenze" (Di martedì 22 dicembre 2020) Gli Italiani rimasti bloccati in Gran Bretagna potranno rientrare con voli speciali. Il governo italiano ha predisposto un piano per i connazionali residenti in Italia o coloro che sono in condizioni ... Leggi su quotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Glirimastiin Gran Bretagna potranno rientrare con voli speciali. Il governo italiano ha predisposto un piano per i connazionaliin Italia o coloro che sono in condizioni ...

matteosalvinimi : Centinaia di italiani che vivono e lavorano a Londra e nel Regno Unito, dopo aver fatto costosi tamponi, sono stati… - LauraGaravini : Stop voli con #Uk giusto. Ma non ne paghino le conseguenze nostri connazionali rimasti bloccati in un limbo. Il Gov… - borghi_claudio : Intanto dietro le quinte c'è @eugenio_zoffili che sta combattendo per lo scandalo degli italiani bloccati in Gran B… - fghiosso : RT @borghi_claudio: Intanto dietro le quinte c'è @eugenio_zoffili che sta combattendo per lo scandalo degli italiani bloccati in Gran Breta… - rosaroccaforte : RT @borghi_claudio: Intanto dietro le quinte c'è @eugenio_zoffili che sta combattendo per lo scandalo degli italiani bloccati in Gran Breta… -

Ultime Notizie dalla rete : Italiani bloccati Variante Covid, italiani bloccati in Gb: "Abbandonati dal nostro Paese" | Farnesina: rientra chi ha urgenze TGCOM Il governo studia un piano per il rientro degli italiani bloccati in Gran Bretagna

Roma – Il governo starebbe studiando un piano per riportare in Italia i concittadini rimasti bloccati in Gran Bretagna. A seguito della scoperta in Inghilterra della variante del Covid, diversi paesi ...

Covid/Londra: allerta scali, 40mila romani bloccati

Le Asl chiedono alle compagnie le liste dei passeggeri dal 6 dicembre, ma impossibile tracciare chi ha fatto tappa in altri Paesi. la rabbia dei passeggeri bloccati ...

Roma – Il governo starebbe studiando un piano per riportare in Italia i concittadini rimasti bloccati in Gran Bretagna. A seguito della scoperta in Inghilterra della variante del Covid, diversi paesi ...Le Asl chiedono alle compagnie le liste dei passeggeri dal 6 dicembre, ma impossibile tracciare chi ha fatto tappa in altri Paesi. la rabbia dei passeggeri bloccati ...