Intesa Sanpaolo Assicura, Scarfò: "Nel futuro dell'RC auto modularità e soluzioni ad hoc" (Di martedì 22 dicembre 2020) (Teleborsa) – Un impegno per diffondere cultura Assicurativa sia nelle famiglie che a livello corporate, strumenti digitali e soluzioni chiare e comprensibili. Alla luce dell'impatto dell'emergenza sanitaria sul settore Assicurativo sono questi gli elementi sui quali sarà necessario puntare nel post pandemia. È quanto spiega Alessandro Scarfò, amministratore delegato e direttore generale di Intesa Sanpaolo Assicura, illustrando l'evoluzione del settore con un focus particolare sulla mobilità, ambito che, più di altri, sarà interessato nei prossimi anni da consistenti cambiamenti. Lo shock prodotto dalla pandemia Covid-19 ha cambiato anche il settore Assicurativo. Come si evolve oggi il modo di fare Assicurazione?

