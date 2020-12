GF Vip, Arisa e Alberto Urso incantano: show musicale con i concorrenti (Di martedì 22 dicembre 2020) Il Natale è alle porte e le sorprese al Grande Fratello Vip non mancano. Nella puntata di questa sera, infatti, sono ospiti speciali due apprezzati cantanti: Alberto Urso e Arisa. I due artisti sono pronti ad allietare il pubblico del reality e gli inquilini nella Casa esibendosi sulle note dei classici natalizi. Ospiti speciali in una serata speciale La doppia notizia è arrivata nel pomeriggio attraverso i canali ufficiali del Grande Fratello Vip. Attraverso due post, infatti, è stato annunciato che Alberto Urso e Arisa sono super ospiti della puntata di questa sera. La scelta è ricaduta su due dei cantanti più apprezzati: Alberto Urso è uscito dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, Arisa di quella scuola ne è una delle attuali ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 22 dicembre 2020) Il Natale è alle porte e le sorprese al Grande Fratello Vip non mancano. Nella puntata di questa sera, infatti, sono ospiti speciali due apprezzati cantanti:. I due artisti sono pronti ad allietare il pubblico del reality e gli inquilini nella Casa esibendosi sulle note dei classici natalizi. Ospiti speciali in una serata speciale La doppia notizia è arrivata nel pomeriggio attraverso i canali ufficiali del Grande Fratello Vip. Attraverso due post, infatti, è stato annunciato chesono super ospiti della puntata di questa sera. La scelta è ricaduta su due dei cantanti più apprezzati:è uscito dalla scuola di Amici di Maria De Filippi,di quella scuola ne è una delle attuali ...

