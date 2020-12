F1, Verstappen: “Voglio diventare campione del mondo” (Di martedì 22 dicembre 2020) Max Vestappen si è raccontato ai microfoni di Servus Tv, tra passato, presente e futuro. La figura principale della sua infanzia è stato il papà Jos: “Nel 2012 mi lasciò in autostrada dopo il campionato di kart, ma poi dopo dieci minuti venne a riprendermi. Adesso posso farmi due risate pensandoci, ma erano tempi duri”. Il presente è caratterizzato, invece, dallo splendido rapporto con Helmut Marko, boss della Red Bull, che l’ha lanciato in Formula 1 quando non era nemmeno maggiorenne: “Mi trovo molto bene con Helmut. È molto onesto e aperto, un po’ come un secondo padre. Ho vissuto la stessa cosa con mio padre”. Per il futuro i progetti sono chiari: “Non mi interessa cosa dicono gli altri. Devi vincere le gare e diventare campione del mondo“. Anche Helmut Marko è d’accordo col numero 33: “Come negli anni precedenti, il nostro ... Leggi su sportface (Di martedì 22 dicembre 2020) Max Vestappen si è raccontato ai microfoni di Servus Tv, tra passato, presente e futuro. La figura principale della sua infanzia è stato il papà Jos: “Nel 2012 mi lasciò in autostrada dopo il campionato di kart, ma poi dopo dieci minuti venne a riprendermi. Adesso posso farmi due risate pensandoci, ma erano tempi duri”. Il presente è caratterizzato, invece, dallo splendido rapporto con Helmut Marko, boss della Red Bull, che l’ha lanciato in Formula 1 quando non era nemmeno maggiorenne: “Mi trovo molto bene con Helmut. È molto onesto e aperto, un po’ come un secondo padre. Ho vissuto la stessa cosa con mio padre”. Per il futuro i progetti sono chiari: “Non mi interessa cosa dicono gli altri. Devi vincere le gare edel“. Anche Helmut Marko è d’accordo col numero 33: “Come negli anni precedenti, il nostro ...

