Coronavirus Manfredi | Nonostante pandemia aumentate le iscrizioni a università

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 21 dic. (Adnkronos/Labitalia) - “Grazie al pacchetto di interventi pubblici sull', un intervento molto mirato adottato dal governo insieme alle diverse misure di sostegno all'economia colpita dalla crisi, siamo riusciti a far aumentare lecon la percentuale più alta negli ultimi dieci anni, anche in regioni che avevano storicamente sofferto moltissimo. Abbiamo letteralmente portato più gente all', il tutto nel momento così difficile della crisi pandemica. È il segnale che con le politiche pubbliche mirate è possibile intervenire in modo efficace ed ottenere risultati importanti". Lo ha ricordato il ministro dell'e della Ricerca Gaetano, nel corso del Digital Talk 'Questo tempo nuovo. La società e l'economia in questo mondo che cambia', ...