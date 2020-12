Concorso Inps 165 informatici: comunicazione sulle prove rinviata a gennaio 2021 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nella Gazzetta Ufficiale n.78 del 06-10-2020 è stato pubblicato un nuovo Concorso Inps informatici, con selezione per titoli ed esami, per 165 posti in area C e posizione economica C1. Il Concorso pubblico si rivolge a laureati in ingegneria, matematica e informatica. Gli interessati potevano inviare la domanda di partecipazione fino al 6 Novembre, termine stabilito anche per il possesso dei requisiti di accesso. L’avviso del 22 dicembre ha portato a un ulteriore rinvio della comunicazione sulle prove, che avrebbe indicato le date e il luogo di svolgimento. Un aggiornamento sarà dato nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2021. Leggi l’avviso di rinvio Vediamo assieme tutte le principali informazioni in ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nella Gazzetta Ufficiale n.78 del 06-10-2020 è stato pubblicato un nuovo, con selezione per titoli ed esami, per 165 posti in area C e posizione economica C1. Ilpubblico si rivolge a laureati in ingegneria, matematica e informatica. Gli interessati potevano inviare la domanda di partecipazione fino al 6 Novembre, termine stabilito anche per il possesso dei requisiti di accesso. L’avviso del 22 dicembre ha portato a un ulteriore rinvio della, che avrebbe indicato le date e il luogo di svolgimento. Un aggiornamento sarà dato nella Gazzetta Ufficiale del 21. Leggi l’avviso di rinvio Vediamo assieme tutte le principali informazioni in ...

benny_bove : RT @INPS_it: #InpsComunica Pubblicato il #bando di concorso borse di studio per corsi universitari di #laurea per l'anno accademico 2018-20… - benny_bove : RT @INPS_it: #InpsComunica Online il #bando di concorso '#Master di I e II livello e #Corsi universitari di perfezionamento in #Italia' per… - salvatoreblanc7 : RT @INPS_it: #InpsComunica Online il #bando di concorso '#Master di I e II livello e #Corsi universitari di perfezionamento in #Italia' per… - INPS_it : #InpsComunica Online il #bando di concorso '#Master di I e II livello e #Corsi universitari di perfezionamento in… - salvatoreblanc7 : RT @INPS_it: #InpsComunica Pubblicato il #bando di concorso borse di studio per corsi universitari di #laurea per l'anno accademico 2018-20… -

Ultime Notizie dalla rete : Concorso Inps Concorso Inps: borse di studio università e post-laurea Liveunict | Magazine sull'Università di Catania Concorso Inps 165 informatici: comunicazione sulle prove rinviata a gennaio 2021

Nella Gazzetta Ufficiale n.78 del 06-10-2020 è stato pubblicato un nuovo Concorso Inps informatici, con selezione per titoli ed esami, per 165 posti in area C e posizione economica C1. Il concorso ...

Operazione Kaulon Badge: sospesi dall’esercizio del pubblico servizio 5 “furbetti del cartellino”, dipendenti Inps

A Caulonia, i Carabinieri, hanno notificato 5 provvedimenti di sospensione dall’esercizio del pubblico servizio nei confronti di lavoratori dipendenti ...

Nella Gazzetta Ufficiale n.78 del 06-10-2020 è stato pubblicato un nuovo Concorso Inps informatici, con selezione per titoli ed esami, per 165 posti in area C e posizione economica C1. Il concorso ...A Caulonia, i Carabinieri, hanno notificato 5 provvedimenti di sospensione dall’esercizio del pubblico servizio nei confronti di lavoratori dipendenti ...