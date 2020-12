Calciomercato, Cutrone via a gennaio? La Fiorentina ci pensa (Di martedì 22 dicembre 2020) Cutrone potrebbe lasciare la Fiorentina a gennaio: l’attaccante è lontano dal rendimento che ci si attendeva, il club viola sta pensando di cederlo. Dove potrebbe finire il prodotto del vivaio del Milan. Cronaca di un amore mai sbocciato: quello tra Patrick Cutrone e la Fiorentina. L’attaccante prodotto del vivaio del Milan è lontano dal rendimento L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 22 dicembre 2020)potrebbe lasciare la: l’attaccante è lontano dal rendimento che ci si attendeva, il club viola stando di cederlo. Dove potrebbe finire il prodotto del vivaio del Milan. Cronaca di un amore mai sbocciato: quello tra Patricke la. L’attaccante prodotto del vivaio del Milan è lontano dal rendimento L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Cutrone è pronto a cambiare maglia in vista della prossima sessione di calciomercato con il centravanti verso il Bologna di Mihajlovic ...

Calciomercato Fiorentina, c’è l’idea Origi per l’attacco

La scelta del sacrificabile potrebbe ricadere su uno fra Cutrone e Kouame, che contando sulla giovane età possono ancora sperare di attrarre interessi e mercato. Non è da escludere che entrambi vadano ...

