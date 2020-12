Benevento, i convocati per Udine: torna Schiattarella, la decisione su Iago Falque (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Al termine dell’odierna seduta di rifinitura, il tecnico Filippo Inzaghi ha diramato l’elenco dei 24 calciatori convocati per la gara di domani 23 dicembre, ore 20.45, presso lo stadio “Dacia Arena” contro l’Udinese. L’allenatore del Benevento recupera Schiattarella, al rientro dopo il turno di squalifica, ma deve ancora fare a meno degli infortunati Maggio e Iago Falque. Lo spagnolo, in tribuna contro il Genoa, salterà dunque il match contro i bianconeri di Gotti. Rimarranno a casa anche i giovani Basit, Masella e Sanogo, oltre ai fuori-lista Caldirola e Volta. PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori. DIFENSORI: Glik, Letizia, Barba, Tuia, Foulon, Pastina. CENTROCAMPISTI: Del Pinto, Dabo, Tello, Viola, Hetemaj, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Al termine dell’odierna seduta di rifinitura, il tecnico Filippo Inzaghi ha diramato l’elenco dei 24 calciatoriper la gara di domani 23 dicembre, ore 20.45, presso lo stadio “Dacia Arena” contro l’se. L’allenatore delrecupera, al rientro dopo il turno di squalifica, ma deve ancora fare a meno degli infortunati Maggio e. Lo spagnolo, in tribuna contro il Genoa, salterà dunque il match contro i bianconeri di Gotti. Rimarranno a casa anche i giovani Basit, Masella e Sanogo, oltre ai fuori-lista Caldirola e Volta. PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori. DIFENSORI: Glik, Letizia, Barba, Tuia, Foulon, Pastina. CENTROCAMPISTI: Del Pinto, Dabo, Tello, Viola, Hetemaj, ...

