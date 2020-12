Variante covid, Ricciardi non si fida: “Arduo riaprire le scuole il 7 gennaio. Farei un lockdown subito” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Prosegue il dibattito sulla nuova Variante covid che potrebbe ripercussioni anche sul nostro paese, comprese quelle relative alla riapertura delle scuole. Lo riconosce anche Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro del Salute, che invoca misure più restrittive con effetto immediato. Intervenuto nella trasmissione “Un giorno da pecora”, Ricciardi non ci gira intorno: “L’Austria fa un L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 21 dicembre 2020) Prosegue il dibattito sulla nuovache potrebbe ripercussioni anche sul nostro paese, comprese quelle relative alla riapertura delle. Lo riconosce anche Walter, consigliere scientifico del ministro del Salute, che invoca misure più restrittive con effetto immediato. Intervenuto nella trasmissione “Un giorno da pecora”,non ci gira intorno: “L’Austria fa un L'articolo .

Corriere : ???? La variante trovata nel Regno Unito è già in Olanda. Il commento dell'Oms - MediasetTgcom24 : Covid, ministero Salute: 'Stessa variante Gb riscontrata in Italia' - petergomezblog : #Covid, Londra: “La nuova variante del virus è fuori controllo”. Italia, Olanda e Belgio bloccano voli da Uk. Oms:… - occhio_notizie : ?? Perché la nuova #variante #covid è più contagiosa? Il parere degli esperti - mister_ricci : RT @Adnkronos: #VarianteCovid, 'in #Abruzzo 500 persone rientrate da Gb' -

Ultime Notizie dalla rete : Variante covid La variante inglese Covid fa paura. Ecdc: 'La mutazione circola da novembre' ANSA Nuova Europa Variante Covid, al Trieste Airport un solo volo nell'ultimo mese

La tratta prevedeva tre collegamenti a settimana ma, a causa dell'esiguo numero di viaggiatori, la Ryanair aveva deciso di sospenderla. Necessarie analisi ulteriori per capire se un positivo ha contra ...

Il Centro europeo per il controllo delle malattie: «La variante Covid circola da novembre». Al via l’isolamento dei primi contatti in Italia

Per il momento non ci sono evidenze che la variante del virus Sars-CoV-2 possa compromettere l’efficacia dei vaccini e l’attendibilità delle diagnosi con i test. Ai… Leggi ...

La tratta prevedeva tre collegamenti a settimana ma, a causa dell'esiguo numero di viaggiatori, la Ryanair aveva deciso di sospenderla. Necessarie analisi ulteriori per capire se un positivo ha contra ...Per il momento non ci sono evidenze che la variante del virus Sars-CoV-2 possa compromettere l’efficacia dei vaccini e l’attendibilità delle diagnosi con i test. Ai… Leggi ...