Vaccino Pfizer | via libera Ema | la variante non lo blocca Von der Leyen | «Si parte il 27 dicembre in tutta l' Europa»

GiuseppeConteIT : Il vaccino Pfizer-Biontech è stato approvato dall’Ema e autorizzato dall’Unione europea. Una splendida notizia. Ave… - robersperanza : Ema ha dato l’ok al vaccino Pfizer Biontech. È la notizia che aspettavamo. La battaglia contro il virus è ancora co… - CottarelliCPI : L’EMA ha dato l'ok al vaccino Pfizer. Ursula von der Leyen si attende che la Commissione decida in giornata. Poi to… - ilariadituccio : RT @rtl1025: ?? 'Il vaccino #Pfizer #BioNTech sarà disponibile per tutti gli Stati membri nello stesso momento e alle stesse condizioni e la… - le_tondi : RT @GiuseppeConteIT: Il vaccino Pfizer-Biontech è stato approvato dall’Ema e autorizzato dall’Unione europea. Una splendida notizia. Avevam… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Pfizer

Il neo presidente degli Stati Uniti , Joe Biden , è stato vaccinato contro il Covid 19 . Negli Usa è di fatto iniziata la ...Joe Biden, come nelle attese, si e’ vaccinato in diretta televisiva. Vaccinata contro il Covid anche la futura first lady Jill BidenAl presidente eletto statunitense e’ stata somministrata la prima do ...