Vaccino Pfizer-Biontech sicuro | via libera dell’Ema

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Iled efficace anche contro la variante inglese del Covis: ok da Agenzia Europea per i Medicinali e Commissione europea Il comitatosi è riunito oggi ed ha raccomandato l’autorizzazione delin tutti e 27 gli stati membri. Lo ha annunciato l’Agenzia Europea per i Medicinali questo pomeriggio in… L'articolo Corriere Nazionale.

GiuseppeConteIT : Il vaccino Pfizer-Biontech è stato approvato dall’Ema e autorizzato dall’Unione europea. Una splendida notizia. Ave… - robersperanza : Ema ha dato l’ok al vaccino Pfizer Biontech. È la notizia che aspettavamo. La battaglia contro il virus è ancora co… - CottarelliCPI : L’EMA ha dato l'ok al vaccino Pfizer. Ursula von der Leyen si attende che la Commissione decida in giornata. Poi to… - ardnasselaa : RT @GiuseppeConteIT: Il vaccino Pfizer-Biontech è stato approvato dall’Ema e autorizzato dall’Unione europea. Una splendida notizia. Avevam… - Angela23763271 : RT @AnnaAscani: L'ok anticipato dell'EMA al #vaccino Pfizer Biontech è una bellissima notizia. Abbiamo davanti ancora mesi difficili, in cu… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Pfizer

le prime dosi di vaccino Pfizer-BioNtech (9.750 per l’avvio in tutt’Italia) verranno somministrate su tutto il territorio da Piacenza a Rimini, a 975 professionisti della sanità regionale tra medici, ...Sarà disponibile per tutti i paesi dell’UE contemporaneamente, alle stesse condizioni”. Lo scrive su Twitter la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, annunciando il via libera al ...