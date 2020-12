‘Uomini e Donne’, Giulio Raselli e Giulia D’Urso fanno chiarezza sui rumor sulla fine della loro storia: “Ci siamo lasciati perché…” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Giulio Raselli e Giulia D’Urso sono state una delle coppie che più hanno fatto sognare il pubblico di Uomini e Donne: i due si sono conosciuti e innamorati all’interno del dating show di Canale 5 e subito dopo l’uscita dal programma hanno deciso di andare a convivere per viversi appieno il loro amore. Le cose però non sono andate per il verso giusto e a fine settembre hanno comunicato via social la fine della loro storia, anche se nelle settimane seguenti sono state varie le voci che si sono susseguite in merito a un loro riavvicinamento. Adesso a raccontare come stanno le cose definitivamente le cose tra i due – dopo una sorpresa che ha voluto fare l’ex tronista alla sua ex fidanzata, raggiungendola – ... Leggi su isaechia (Di lunedì 21 dicembre 2020)sono state una delle coppie che più hanno fatto sognare il pubblico di Uomini e Donne: i due si sono conosciuti e innamorati all’interno del dating show di Canale 5 e subito dopo l’uscita dal programma hanno deciso di andare a convivere per viversi appieno ilamore. Le cose però non sono andate per il verso giusto e asettembre hanno comunicato via social la, anche se nelle settimane seguenti sono state varie le voci che si sono susseguite in merito a unriavvicinamento. Adesso a raccontare come stanno le cose definitivamente le cose tra i due – dopo una sorpresa che ha voluto fare l’ex tronista alla sua ex fidanzata, raggiungendola – ...

