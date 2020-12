Uccide a coltellate i figli e si suicida L' orrore di un padre nel Padovano | i due ragazzini hanno provato a lottare

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Tragedia familiare a Trebaseleghe, in provincia di Padova. Alessandro Pontin, 49 anni, ha ucciso aFrancesca di 15 anni e Pietro di 13, prima dirsi. L'uomo, falegname con la passione per filosofia olistica e oriente, da 5 anni era divorziato dalla madre dei ragazzi, con cui era entrato in grave conflitto perché non voleva pagare gli alimenti dei due ragazzi. A scoprire la strage nella villetta è stato il fratello dell'uomo. La madre, informata dell', ha avuto un malore. Un dettaglio angosciante: i, sorpresi nel cuore della notte, avrebbero cercato di resistere alla furia omicida delcercando di scappare, ma sono stati raggiunti da Pontin e uccisi. Subito dopo, ilsi è reciso carotide e giugulare con lo stesso coltello, ...