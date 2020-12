Serie A/ L'Inter non ha gioco ma si gioca lo scudetto, il Milan è sempre davanti (Di lunedì 21 dicembre 2020) Serie A, i temi della 13^ giornata analizzati da Alfredo Mariotti. Il Milan continua la sua corsa al primo posto vincendo anche sul campo del Sassuolo, l'Inter però non vuole mollare. Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 21 dicembre 2020)A, i temi della 13^ giornata analizzati da Alfredo Mariotti. Ilcontinua la sua corsa al primo posto vincendo anche sul campo del Sassuolo, l'però non vuole mollare.

FBiasin : Brutta e vincente: altri 3 punti per l'#Inter che gioca e vince 'alla #Conte'. Per il gioco, si attendono tempi mi… - Inter : ??? | MATCH REPORT Due reti nella ripresa, la firma è di #Hakimi e #Lukaku ???? Il racconto di #InterSpezia ??… - OptaPaolo : 4 - Nell'era dei 3 punti a vittoria Achraf #Hakimi é il primo difensore dell'Inter a segnare almeno 4 gol nelle pri… - SfoglioSport : RT @SfoglioSport: Calcio:Serie A,laJuve fa poker a Parma [SFOGLIOSPORT]-La Juve dilaga a #Parma (4 -0) in una gara senza storia.Bianconeri… - tende2001 : RT @FBiasin: Brutta e vincente: altri 3 punti per l'#Inter che gioca e vince 'alla #Conte'. Per il gioco, si attendono tempi migliori. E… -