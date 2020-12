Ricetta gamberi in sfoglia | ingredienti | preparazione e consigli

Leggi su giornal

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Per l’ultimadi oggi andremo a vedere un antipasto, o aperitivo, semplice e veloce da preparare ma molto gustoso, andremo a vedere insieme come si preparano iin. Non sono altro che deiche vengono avvolti nella pastae cotti in pochi minuti, potete anche prepararli per dei buffet o per delle ricorrenze, come il Natale.inper 12(12 pezzi) 600 g Pasta120 g Uova 1 Semi di sesamo nero 1 cucchiaino Semi di sesamo 1 cucchiaino Semi di girasole 1 cucchiaino Olio extravergine d’oliva q.b. Sale fino q.b. Pepe nero q.b. Per la salsa: Yogurt greco 200 g Menta 1 ciuffo Succo di limone ...