Ricciardi non ci sta: “Gli inglesi hanno taciuto, ora serve il lockdown” (Di lunedì 21 dicembre 2020) “La cosa che mi fa arrabbiare è che a settembre gli inglesi sapevano già che era in circolazione questa variante. hanno taciuto, non ci hanno avvertito. Ora serve il lockdown o comunque misure molto severe”. Lo dice il consulente del ministero della Salute Walter Ricciardi in un’intervista a Il Messaggero, ricorando che “la nuova variante non è più letale, ma circola con una velocità più alta anche del 70-80%”. Anche Ricciardi, come altri studiosi, ha confermato che ma non sembra alterata “la capacità protettiva del vaccino”. Bene invece la chiusura del voli, ma “di fronte a questa nuova variante che è già in Italia, temo che chiusure severe siano inevitabili”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 21 dicembre 2020) “La cosa che mi fa arrabbiare è che a settembre glisapevano già che era in circolazione questa variante., non ciavvertito. Orailo comunque misure molto severe”. Lo dice il consulente del ministero della Salute Walterin un’intervista a Il Messaggero, ricorando che “la nuova variante non è più letale, ma circola con una velocità più alta anche del 70-80%”. Anche, come altri studiosi, ha confermato che ma non sembra alterata “la capacità protettiva del vaccino”. Bene invece la chiusura del voli, ma “di fronte a questa nuova variante che è già in Italia, temo che chiusure severe siano inevitabili”. SportFace.

