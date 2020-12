Previsioni meteo 22 dicembre: nebbia, nuvole e piogge isolate a pochi giorni dal Natale (Di lunedì 21 dicembre 2020) Le Previsioni per la giornata di martedì non lasciano presupporre particolari miglioramenti. Oltre alla nuvolosità diffusa, saranno presenti le nebbie al centro-nord Nuovole, nebbie e piogge in quasi tutta Italia. È quanto prevede l’Aeronautica Militare nel suo bollettino relativo alla giornata di martedì 22 dicembre, con Previsioni pressochè omogenee da nord a sud seppur con temperature medie variabili. Nel corso della mattinata banchi di nebbia insisteranno sulla Pianura Padana e al centro sud mentre in Salento dovrebbe piovere. Le precipitazioni andranno a sparire nel corso del pomeriggio, insieme alle foschie con la possibilità di sole, seppur parzialmente coperto da nubi o velature, in diverse regioni. La nebbia tornerà nel corso della serata e così le precipitazioni, concentrate ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Leper la giornata di martedì non lasciano presupporre particolari miglioramenti. Oltre alla nuvolosità diffusa, saranno presenti le nebbie al centro-nord Nuovole, nebbie ein quasi tutta Italia. È quanto prevede l’Aeronautica Militare nel suo bollettino relativo alla giornata di martedì 22, conpressochè omogenee da nord a sud seppur con temperature medie variabili. Nel corso della mattinata banchi diinsisteranno sulla Pianura Padana e al centro sud mentre in Salento dovrebbe piovere. Le precipitazioni andranno a sparire nel corso del pomeriggio, insieme alle foschie con la possibilità di sole, seppur parzialmente coperto da nubi o velature, in diverse regioni. Latornerà nel corso della serata e così le precipitazioni, concentrate ...

