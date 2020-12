Pierpaolo Pretelli ancora innamorato di Ariadna? La risposta della Romero (Di lunedì 21 dicembre 2020) Chi ha seguito il Grande Fratello VIP 5 in questi giorni sa che Pierpaolo Pretelli ha avuto una sorta di crisi. Ripensando a quello che ha costruito con le donne in questi anni, si è reso conto che dopo aver incontrato Ariadna, non ha più provato il sentimento di amore unico e speciale che li ha uniti prima della separazione. Ha spiegato inoltre ai suoi compagni di aver provato qualcosa nel rivederla, anche se non sa capire bene di cosa si tratti. Ha anche aggiunto che quando loro si sono separati non è successo per una mancanza di amore o di sentimenti ma per una situazione complicata che a causa della loro immaturità, li ha portati a prendere strade diverse ( ricorderete le ospitate di Pierpaolo dalla d’Urso dove diceva che Ariadna aveva portato il piccolo Leo a Cuba ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 21 dicembre 2020) Chi ha seguito il Grande Fratello VIP 5 in questi giorni sa cheha avuto una sorta di crisi. Ripensando a quello che ha costruito con le donne in questi anni, si è reso conto che dopo aver incontrato, non ha più provato il sentimento di amore unico e speciale che li ha uniti primaseparazione. Ha spiegato inoltre ai suoi compagni di aver provato qualcosa nel rivederla, anche se non sa capire bene di cosa si tratti. Ha anche aggiunto che quando loro si sono separati non è successo per una mancanza di amore o di sentimenti ma per una situazione complicata che a causaloro immaturità, li ha portati a prendere strade diverse ( ricorderete le ospitate didalla d’Urso dove diceva cheaveva portato il piccolo Leo a Cuba ...

Il reality ti lascia in una condizione di fragilità. Questo è poco ma sicuro. Anche a me, all'Isola dei Famosi, è successo, di avere dei momenti di ripensamento, mi sono data delle colpe. Ho sentito ...

