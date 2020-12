Nocera Inferiore | migliora la raccolta differenziata

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – “Un grande passo avanti. Un risultato di tutti ma soprattutto dei cittadini che rispettano l’ambiente e la propria città”: con queste parole il sindaco di, Manlio Torquato ha commentato gli ultimi ed incoraggianti risultati raggiunti dal centro dell’agro nocerino sarnese in merito al riciclo dei rifiuti. I dati sullaevidenziano una percentuale del servizio che è del 58.4% per l’ annualità in corso. Il risultato, raggiunto con il lavoro svolto dall’ assessorato alle Politiche Ambientali ha di certo contribuito a portare a casa il riscontro favorevole. Il dato che appare più in evidenza riguarda il conferimento di carta e cartone. Rispetto al 2019 è aumentato del 17%. Si registra il +9 % anche nel ...