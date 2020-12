Morte Maradona, ipotesi clamorosa: “L’ha fatta finita” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Morte Maradona, dall’Argentina adesso spnta ipotesi clamorosa: “L’ha fatta finita”, ha rivelato quello che è stato il suo medico personale Morte Maradona, ipotesi clamorosa (Twitter)Dopo la tragica e prematura scomparsa di Diego Armando Maradona le ipotesi sulla sua fine so no state molte, ma l’ultima è clamorosa anche perché arriva da uno che L’ha conosciuto bene. Alfredo Cahe è stato per anni il medico personale del campione argentino e adesso avanza un dubbio anche se per lui è una certezza. Diego L’ha fatta finita, si è lasciato morire perché non sopportava più la situazione ... Leggi su instanews (Di lunedì 21 dicembre 2020), dall’Argentina adesso spnta: “”, ha rivelato quello che è stato il suo medico personale(Twitter)Dopo la tragica e prematura scomparsa di Diego Armandolesulla sua fine so no state molte, ma l’ultima èanche perché arriva da uno checonosciuto bene. Alfredo Cahe è stato per anni il medico personale del campione argentino e adesso avanza un dubbio anche se per lui è una certezza. Diego, si è lasciato morire perché non sopportava più la situazione ...

