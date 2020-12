Moda di seconda mano | Vinted arriva anche in Italia

(Di lunedì 21 dicembre 2020)di: la piattaforma, già diffusa in 12 Paesi,ine si rivolge al 30% dini che comprano abbigliamento usato Sbarcain, la piattaforma, il servizio online C2C dedicato allasecond hand. Fondata in Lituania nel 2008 e con una community in espansione di 34… L'articolo Corriere Nazionale.

louehappjness : RT @larrypaperhouse: io è da agosto che vi dico che questa spara cazzate ma eravate tutti troppo presi dalla moda 'lecchiamole il culo' e n… - AURORASENEFREGA : RT @larrypaperhouse: io è da agosto che vi dico che questa spara cazzate ma eravate tutti troppo presi dalla moda 'lecchiamole il culo' e n… - moonxtvmmo : RT @larrypaperhouse: io è da agosto che vi dico che questa spara cazzate ma eravate tutti troppo presi dalla moda 'lecchiamole il culo' e n… - fvolklore : RT @larrypaperhouse: io è da agosto che vi dico che questa spara cazzate ma eravate tutti troppo presi dalla moda 'lecchiamole il culo' e n… - larrypaperhouse : io è da agosto che vi dico che questa spara cazzate ma eravate tutti troppo presi dalla moda 'lecchiamole il culo'… -

Ultime Notizie dalla rete : Moda seconda

Grazia

Moda di seconda mano: la piattaforma Vinted, già diffusa in 12 Paesi, arriva anche in Italia e si rivolge al 30% di italiani che comprano abbigliamento usato Sbarca anche in Italia, la piattaforma ...

Il cibo, Coco Chanel e la moda secondo Dominique Crenn, una delle più grandi chef donna al mondo

È una delle cinque donne al mondo ad avere tre stelle Michelin. Qui parla con Vogue di come la sua missione sia quella di diffondere un messaggio di inclusività e di empowerment ...