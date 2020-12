Libia | terminati gli interrogatori | i verbali dei pescatori

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Mazara del Vallo (Trapani), 21 dic. (Adnkronos) – “Avete sentito parlare di uno scambio di prigionieri durante la prigionia?”. Ecco una delle domande più ricorrenti poste dagli ufficiali dei Carabinieri del Ros ai 18liberati in. E la risposta è simile per tutti. “Ne abbiamo sentito parlare in carcere ma non abbiamo la certezza che sia avvenuto”, hanno ripetuto davanti agli inquirenti. Su delega della Procura di Roma, che coordina l’inchiesta sul sequestro dei 18, i carabinieri del Ros per due giorni di seguito hanno ascoltato i marittimi per capire cosa è accaduto dal giorno del sequestro avvenuto il primo settembre scorso fino alla liberazione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.