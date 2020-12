Le Iene, lo scherzo a Oppini? "Sospeso prima del previsto", fuori tutta la verità: a un passo dalla disgrazia (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ha fatto molto parlare lo scherzo de Le Iene a Francesco Oppini. Il programma di Italia 1 gli ha fatto credere che la madre, Alba Parietti, avesse un nuovo baby-fidanzato, Sonny Di Meo, ex tronista di Uomini e Donne, di ben 30 anni più giovane. scherzo duro, durante il quale non tutto è andato come previsto, tanto che le registrazioni sono state fermate in anticipo. Lo scherzo ha infatti messo a dura prova i nervi di Oppini. Tanto che successivamente, Di Meo ha spiegato: "Non avete idea del genere di provocazioni a cui lo abbiamo sottoposto. Le staffe le ha perse certo, ma senza diventare aggressivo perché Francesco non lo è di natura". E ancora, si è scoperto che Le Iene, considerato il nervosismo di Oppini, hanno scelto di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ha fatto molto parlare lode Lea Francesco. Il programma di Italia 1 gli ha fatto credere che la madre, Alba Parietti, avesse un nuovo baby-fidanzato, Sonny Di Meo, ex tronista di Uomini e Donne, di ben 30 anni più giovane.duro, durante il quale non tutto è andato come, tanto che le registrazioni sono state fermate in anticipo. Loha infatti messo a dura prova i nervi di. Tanto che successivamente, Di Meo ha spiegato: "Non avete idea del genere di provocazioni a cui lo abbiamo sottoposto. Le staffe le ha perse certo, ma senza diventare aggressivo perché Francesco non lo è di natura". E ancora, si è scoperto che Le, considerato il nervosismo di, hanno scelto di ...

