Interpol | la criminalità minaccia la distribuzione dei vaccini | ecco in che maniera

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Si avvicinano le date del Vaccino Day, tutti i paesi europei compresa l’Italia si preparano per ricevere le dosi da distribuire ai cittadini, partendo dal personale medico, anziani e persone più fragili. Dietro la preparazione di un vaccino ci sono milioni e miliardi di euro che circolano tra fondi di finanziamento, professionisti al lavoro, preparazione di trasporti o contenitori, anche la sicurezza è un elemento su cui bisogna investire. In un precedente articolo avevamo parlato della privacy genetica e scientifica e delle soluzioni studiate per evitare spionaggio, furti di dati e violazioni. Laè presente o è attenta da molto al mondo della sanità, della farmaceutica e della ricerca; lo è anche per il Coronavirus perché approfitta della situazione di emergenza, delle paure dei cittadini e delle problematiche politiche, sociali, economiche che ...