Il camion della Coca Cola torna a Milano prima di Natale, tappa anche a Meda (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il camion della Coca Cola torna a Milano in queste giornate prima del Natale. Il 22 e 23 dicembre farà in viale dei Mille, Viale Abruzzi, piazzale Loreto, viale Marche, viale Papiniano, viale Gabriele D'Annunzio, viale Gian Galeazzo, viale Beatrice D'Este, viale Emilio Caldara. Attraverserà la città di Milano senza sostare per evitare assembramenti

Ultime Notizie dalla rete : camion della Coca-Cola, l'iconico camion domani 21 dicembre passerà a Grugliasco e Collegno http://www.lagendanews.com Francia, 50mila euro di bonus aggiuntivi per camion a idrogeno e elettrici. Nel solco del Green Deal Europeo

In Francia il Governo ha stanziato un fondo aggiuntivo per favorire la transizione dell'autotrasporto verso mezzi pesanti con propulsione elettrica ...

Caos trasporti tra Regno Unito e Francia: rischio carenza approvvigionamenti

(Teleborsa) - La lista dei Paesi che sta bloccando i voli dal Regno Unito si allunga di ora in ora, ma la situazione è molto problematica anche per i trasporti, in seguito alla chiusura delle frontier ...

