GF Vip, Tommaso Zorzi non lascia il reality: l’influencer cambia idea, ma non trova più i suoi vestiti (VIDEO) (Di lunedì 21 dicembre 2020) Dopo la messa in onda della puntata del GF Vip del 18 dicembre, Tommaso Zorzi ha avuto una crisi. l’influencer, infatti, ha racimolato tutte le sue cose e le ha messe in valigia in quanto ha dichiarato di voler andar via. I suoi coinquilini hanno provato in tutti i modi a dissuaderlo, ma nessuno è sembrato riuscire nell’intento. Specie Maria Teresa e Stefania sono scoppiate in lacrime per intenerire il gieffino. All’indomani, dunque, il giovane ha preso la sua decisione. La crisi di Tommaso Zorzi Tommaso Zorzi ha dichiarato di essere pronto a lasciare la casa del GF Vip. Il protagonista ha avuto una crisi nervosa ed ha detto di essere bloccato dagli attacchi d’ansia. A tal proposito, ha manifestato la necessità di abbandonare la casa. ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 21 dicembre 2020) Dopo la messa in onda della puntata del GF Vip del 18 dicembre,ha avuto una crisi., infatti, ha racimolato tutte le sue cose e le ha messe in valigia in quanto ha dichiarato di voler andar via. Icoinquilini hanno provato in tutti i modi a dissuaderlo, ma nessuno è sembrato riuscire nell’intento. Specie Maria Teresa e Stefania sono scoppiate in lacrime per intenerire il gieffino. All’indomani, dunque, il giovane ha preso la sua decisione. La crisi diha dichiarato di essere pronto are la casa del GF Vip. Il protagonista ha avuto una crisi nervosa ed ha detto di essere bloccato dagli attacchi d’ansia. A tal proposito, ha manifestato la necessità di abbandonare la casa. ...

blogtivvu : Tommaso Zorzi imita Morra al #GFVip: Massimiliano sbotta su Instagram (VIDEO) - Notiziedi_it : Tommaso Zorzi dice la sua su Alberto Urso, che stasera arriva al GF Vip 5 - tuttopuntotv : Alberto Urso ospite stasera al GF Vip 5, cosa ne pensa Tommaso #gfvip #gfvip5 - Luisa997Rose : RT @GirovagaC: Tommaso prende in giro la gente per lavoro. In tutto il mondo queste rubriche esistono e sono ambite dalle 'vittime' che ri… - infoitcultura : ‘Pena’, lo sfogo di Pamela Prati su Cecilia Capriotti e Tommaso Zorzi: cosa è successo al GF Vip -