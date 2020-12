Covid, variante inglese. Vaccini già pronti efficaci? Galli è fiducioso (Di lunedì 21 dicembre 2020) I nuovi Vaccini già disponibili saranno efficaci per la nuova variante inglese del Covid? E’ questa la domanda che tiene banco da ore. Una preoccupazione condivisa per la quale arriva la rassicurazione degli esperti. E’ fiducioso l’infettivologo Massimo Galli Sono ore d’apprensione per il mondo, che guarda con il fiato sospeso alla nuova variante del L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 21 dicembre 2020) I nuovigià disponibili sarannoper la nuovadel? E’ questa la domanda che tiene banco da ore. Una preoccupazione condivisa per la quale arriva la rassicurazione degli esperti. E’l’infettivologo MassimoSono ore d’apprensione per il mondo, che guarda con il fiato sospeso alla nuovadel L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

