Chieti, esplosione in una fabbrica: ci sono delle vittime (Di lunedì 21 dicembre 2020) esplosione in una fabbrica di munizioni di Casalbordino, in provincia di Chieti: secondo il sindaco ci sono diverse vittime. A Casalbordino, un comune in provincia di Chieti in Abruzzo, i… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 21 dicembre 2020)in unadi munizioni di Casalbordino, in provincia di: secondo il sindaco cidiverse. A Casalbordino, un comune in provincia diin Abruzzo, i… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it.

MediasetTgcom24 : Chieti, esplosione in un fabbrica di fuochi d'artificio: vittime - carlosibilia : Dai #VVF mi arriva la notizia di una esplosione a Casalbordino in un deposito di esplosivi. 3 vittime purtroppo a q… - SkyTG24 : Esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio in provincia di Chieti: ci sono vittime - zazoomblog : Esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio in provincia di Chieti: ci sono 3 vittime - #Esplosione #fabbrica… - arcanodavvero : RT @Emergenza24: UPDATE [21.12-16:20] #Casalbordino #Chieti #ESPLOSIONE FABBRICA DEMILITARIZZAZIONE “Esplodenti Sabino” – Ci sono #vittime… -