CBO Facebook cos’è? Come funziona?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Hai sentito parlare di CBO? Ma? Scoprilo in questo articolo. Lo scorso febbraio c’è stato un vero e proprio cambiamento nella gestione delle campagne pubblicitarie di, che ad oggi possono essere gestite soltanto in modalità CBO. CBO è l’acronimo di Campaign Budget Optmization ed è l’unico sistema che permetterà di stabilire un budget per le varie campagne pubblicitare, quindi non sarà più possibile investire a gruppo di inserzione ma solo a campagna. Ciò vuol dire che se ancora non lo hai fatto devi istruirti ed iniziare ad utilizzare il CBOper riuscire a promuovere al meglio il tuo lavoro o la tua azienda. Che cosa cambia? Questo differente modo di fare advertising porta sicuramente a dei cambiamenti, infatti sarà ...