Barcellona, Messi: «Ho passato un periodo molto brutto ma ora sto bene»

Lionel Messi ha rilasciato un'intervista al canale televisivo La Sexta. Il capitano del Barcellona è tornato a parlare di quanto accaduto la scorsa estate con la richiesta di cessione presentata dopo la sconfitta per 8-2 contro il Bayern Monaco. L'intervista integrale andrà in onda domenica prossima ma la radio catalana RAC1 ha pubblicato un primo estratto della conversazione.

«Sto bene, ho passato un periodo molto brutto tra la fine della stagione e quello che è successo in estate. Ora mi sento bene, desideroso, emozionato. So che il club sta attraversando...

