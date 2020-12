Atletica | Crippa e Bogliolo eletti atleti dell’anno

Leggi su sportface

(Di lunedì 21 dicembre 2020) La Fidal ha pubblicato i risultati del sondaggio Atleta2020. Il re è Yeman, mezzofondista trentino, che in questa stagione ha battuto il record italiano dei 3000 (07:38.27) e dei 5000 (13:02.26). La regina invece è Luminosa, ostacolista ligure più volte vicina al record nazionale dei 100hs. I due vincitori sono stati scelti da un mix di voti espressi da giornalisti, consiglieri federali e tecnici, in aggiunta ai voti degli appassionati sulle pagine social della Fidal. Tra gli under 20 il successo è andato a Larissa Iapichino e Carmelo Musci, mentre tra i master ad Aramis Diaz e Emma Mazzenga. SportFace.