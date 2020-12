Atalanta, Gomez perde le staffe: fatto a pezzi il tapiro di Striscia (Di lunedì 21 dicembre 2020) Non è un bel momento per Alejandro Gomez: l’attaccante in uscita dall’Atalanta ha fatto a pezzi il tapiro famoso di Striscia la Notizia In uscita dall’Atalanta, escluso dall’ultima partita, Alejandro Gomez è apparso nervoso e l’ultimo episodio, grave, lo testimonia. L’esterno nerazzurro, prossimo alla cessione, ha fatto a pezzi il tapiro di Striscia la Notizia Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 21 dicembre 2020) Non è un bel momento per Alejandro: l’attaccante in uscita dall’hailfamoso dila Notizia In uscita dall’, escluso dall’ultima partita, Alejandroè apparso nervoso e l’ultimo episodio, grave, lo testimonia. L’esterno nerazzurro, prossimo alla cessione, haildila Notizia Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : Papu #Gomez non sarà convocato per @Atalanta_BC @OfficialASRoma #calciomercato @SkySport - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A Gomez non convocato per Atalanta-Roma #SkySport #SkySerieA #AtalantaRoma #Gomez - capuanogio : All’#Atalanta c’è un bell’ambientino, ma se lo dici sembra che stai facendo un torto a qualcuno #Gomez #Gasperini - zazoomblog : Atalanta Gomez nervoso: scaglia il Tapiro d’Oro contro Staffelli - #Atalanta #Gomez #nervoso: #scaglia… - Karen__Green_ : @sa_cantone Ma dopo tutti questi anni ancora non si è capito che il vero top player dell'Atalanta è Gasperini?! È a… -