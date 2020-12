Alex Zanardi, primi piccoli segnali di miglioramento: stringe la mano e riconosce la moglie (Di lunedì 21 dicembre 2020) In un articolo apparso sulla versione web del “Corriere della Sera“, Carlo Verdelli descrive il decorso ospedaliero di Alex Zanardi, che un mese fa ha lasciato il San Raffaele di Milano ed è stato trasferito all’Ospedale di Padova. Zanardi dal 19 giugno, dopo l’incidente a Pienza, è stato sottoposto a diversi interventi, ma le sue condizioni si erano stabilizzate e ne avevano permesso lo spostamento. Ora i primi segnali di miglioramento. Infatti, a quanto si apprende dal quotidiano milanese, dopo il ricovero nel reparto di neurochirurgia del nosocomio patavino, dove la famiglia può stargli ancora più vicino, abitando nella provincia veneta, Zanardi è ulteriormente migliorato, alza il pollice per dire ok, stringe anche la mano se gli ... Leggi su oasport (Di lunedì 21 dicembre 2020) In un articolo apparso sulla versione web del “Corriere della Sera“, Carlo Verdelli descrive il decorso ospedaliero di, che un mese fa ha lasciato il San Raffaele di Milano ed è stato trasferito all’Ospedale di Padova.dal 19 giugno, dopo l’incidente a Pienza, è stato sottoposto a diversi interventi, ma le sue condizioni si erano stabilizzate e ne avevano permesso lo spostamento. Ora idi. Infatti, a quanto si apprende dal quotidiano milanese, dopo il ricovero nel reparto di neurochirurgia del nosocomio patavino, dove la famiglia può stargli ancora più vicino, abitando nella provincia veneta,è ulteriormente migliorato, alza il pollice per dire ok,anche lase gli ...

HuffPostItalia : La battaglia di Alex Zanardi, ora vede e sente - Corriere : ?? Alessandro Zanardi è vivo, e lotta come solo lui. Quanto alla faccia, la sua bella faccia appuntita con gli occhi… - Corriere : Fa ok con il pollice, stringe la mano, guarda la moglie: la terza vita (im)possibile di... - antoninorusso64 : RT @Daniele_Manca: Alex Zanardi fa ok con il pollice e guarda la moglie: la terza vita dopo l’incidente. Il campione di handbike sta lentam… - EmaPaladino : Un racconto intenso di @CarloVerdelli su Alex #Zanardi. Una gara durissima, fatta di tanti giri. E lui, nel suo sti… -