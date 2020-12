A Suarez fu negata un’auto privata dall’aeroporto, pagò il taxi di tasca propria per non sembrare privilegiato (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il Corriere dell’Umbria rivela un nuovo dettaglio dell’indagine della Procura di Perugia sul caso Suarez. Il giorno dell’esame all’Università per Stranieri l’entourage del calciatore chiese all’ateneo di avere un’auto per arrivare dall’aeroporto alla sede di esame ma gli fu negata. Doveva sembrare uno come tanti, non un privilegiato. “Per un impedimento non era assieme Pistolero l’accompagnatore che aveva preso i contatti con l’istituto linguistico. Ma il dg Simone Olivieri glie l’avrebbe negata, dicendo che poteva prendere un taxi. Così è stato. Doveva essere un candidato come gli altri“. Il dettaglio, scrive il quotidiano, è stato confermato dal legale di Olivieri, Francesco Falcinelli. Il dg, interrogato, ha detto di non aver pagato il ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il Corriere dell’Umbria rivela un nuovo dettaglio dell’indagine della Procura di Perugia sul caso. Il giorno dell’esame all’Università per Stranieri l’entourage del calciatore chiese all’ateneo di avereper arrivarealla sede di esame ma gli fu. Dovevauno come tanti, non un. “Per un impedimento non era assieme Pistolero l’accompagnatore che aveva preso i contatti con l’istituto linguistico. Ma il dg Simone Olivieri glie l’avrebbe, dicendo che poteva prendere un. Così è stato. Doveva essere un candidato come gli altri“. Il dettaglio, scrive il quotidiano, è stato confermato dal legale di Olivieri, Francesco Falcinelli. Il dg, interrogato, ha detto di non aver pagato il ...

