A Live il faccia a faccia tra Selvaggia Roma e suo padre che non accetta le accuse ricevute (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sul finale della puntata di Live-Non è la d’Urso in onda il 20 dicembre 2020, c’è stato spazio per un faccia a faccia tra Selvaggia Roma e suo padre. Mentre l’ex concorrente del Grande Fratello VIP 5 continua a ribadire di non aver nessun rapporto con suo padre e di aver considerato il suo allontanarsi come un abbandono ( così doloroso da portarla persino a tentare di togliersi la vita), il padre della ragazza rimanda al mittente queste accuse e prova a spiegare la sua versione dei fatti. Sia nella casa del Grande Fratello VIP che fuori, la Roma ha continuato a ribadire che suo padre l’ha lasciata sola. Dice che è andato via quando lei aveva 15 anni ma che anche prima, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sul finale della puntata di-Non è la d’Urso in onda il 20 dicembre 2020, c’è stato spazio per untrae suo. Mentre l’ex concorrente del Grande Fratello VIP 5 continua a ribadire di non aver nessun rapporto con suoe di aver considerato il suo allontanarsi come un abbandono ( così doloroso da portarla persino a tentare di togliersi la vita), ildella ragazza rimanda al mittente questee prova a spiegare la sua versione dei fatti. Sia nella casa del Grande Fratello VIP che fuori, laha continuato a ribadire che suol’ha lasciata sola. Dice che è andato via quando lei aveva 15 anni ma che anche prima, ...

