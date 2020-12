“Una condanna ancora più dura”. Morte Gaia e Camilla, il pm aveva chiesto 5 anni per Pietro Genovese. La decisione del giudice (Di domenica 20 dicembre 2020) condanna a 8 anni per Pietro Genovese, il 20enne accusato di omicidio stradale plurimo per l’incidente avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 del dicembre 2019 a Corso Francia a Roma, costato la vita alle due ragazze sedicenni Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli. La sentenza è stata emessa dal gup Gaspare Sturzo. Il giovane è scoppiato in lacrime alla lettura del dispositivo. Il pm Roberto Felici questa mattina, nell’udienza svoltasi nell’aula bunker di Rebibbia aveva chiesto una condanna a 5 anni. “Per quanto ci riguarda la sentenza non rispecchia quello che è emerso dagli atti, soprattutto rispetto al rosso pedonale” dicono gli avvocati Franco Coppi e Gianluca Tognozzi, che hanno difeso al processo ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 20 dicembre 2020)a 8per, il 20enne accusato di omicidio stradale plurimo per l’incidente avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 del dicembre 2019 a Corso Francia a Roma, costato la vita alle due ragazze sedicenniVon Freymann eRomagnoli. La sentenza è stata emessa dal gup Gaspare Sturzo. Il giovane è scoppiato in lacrime alla lettura del dispositivo. Il pm Roberto Felici questa mattina, nell’udienza svoltasi nell’aula bunker di Rebibbiaunaa 5. “Per quanto ci riguarda la sentenza non rispecchia quello che è emerso dagli atti, soprattutto rispetto al rosso pedonale” dicono gli avvocati Franco Coppi e Gianluca Tognozzi, che hanno difeso al processo ...

