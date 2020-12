Traffico Roma del 20-12-2020 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 20 dicembre 2020) Luceverdeuna buona domenica ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi ricordiamo il blocco ecologico della circolazione fino alle 20:30 all’interno della fascia verde per le auto a benzina e diesel fino ad Euro 2 e per moto e motorini fino a €2 uno per me anche le auto diesel Euro 3 fino alle 10:30 e dalle 16:30 alle 20-30 resteranno spente fino al 15 gennaio le ZTL diurne notturne di centro Tridente Trastevere Testaccio è San Lorenzo regolarmente attivi i provvedimenti anti mobili ZTL merci e Bam sulla metro B per la sostituzione di scale mobili ascensori sempre chiuse le stazioni di Castro Pretorio e Policlinico come alternativa Attiva una vita di supporto la mb20 che viaggia tra le stazioni Termini e Tiburtina sulla ferroviaViterbo anche oggi per lavori alla passaggio a livello a Fabrica di...