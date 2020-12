Sossio Aruta auguri inaspettati | Compleanno a sorpresa dopo Uomini e Donne

Leggi su giornal

(Di domenica 20 dicembre 2020) Visti i loro trascorsi, in pochi avrebbero detto che, da una sana rivalità sarebbe nata una così solida amicizia. Eppure il legame che hanno strettoe Riccardo Guarnieri fuoriè ormai consolidato e a dimostrarlo sono entrambi. Tutti ricordano cheha invitato Riccardo al battesimo della piccola Bianca, nata dall’amore con Ursula Bennardo. Proprio ieriha ricevuto degliper il suo cinquantesimo. A fare gli, via social, è stato proprio Riccardo Guarnieri. Per, però, non si è trattato dicosìcome ...